В.Янукович: якби я залишився, то війна почалася б на всій території Україні

"Я боявся, що така війна як на Донбасі, вона почалася б на всій території України, якби я залишився. Це було б так", - наголосив він.

Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.