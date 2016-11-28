В.Янукович: якби я залишився, то війна почалася б на всій території Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що якби він не виїхав з країни, то така війна як на Донбасі почалася б на всій Україні. Про це він сказав від час відеодопиту, передає кореспондент УНН.
"Я боявся, що така війна як на Донбасі, вона почалася б на всій території України, якби я залишився. Це було б так", - наголосив він.
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.