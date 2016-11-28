В.Янукович сказал, что разговаривал по телефону с А.Яценюком в день голосования о его самоустранении

"Я разговаривал с депутатами ВР с некоторыми, которые не голосовали. Я имел личный разговор с Яценюком. И я ему сказал, что я сделал политическое заявление в Харькове, читайте и посмотрите. Я считаю, что вы начали государственный вооруженный переворот. Это было по телефону", - сказал он.

В.Янукович также добавил, что разговор был до 17:00 в день голосования указанного постановления в парламенте, и он находился в Украине.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что хотел бы встретиться за круглым столом с теми политиками, как это было в 2014 году при подписании мирового соглашения с тогдашней оппозицией.

Кроме того, В.Янукович сообщил, что во время голосования в Верховной Раде Украины постановления о самоустранении президента от выполнения конституционных обязанностей находился в Донецке в резиденции бизнесмена Рината Ахметова.