В.Янукович сказав, що розмовляв по телефону з А.Яценюком у день голосування про його самоусунення

"Я мав розмову з депутатами ВР з деякими, які не голосували. Я мав особисту розмову з Яценюком. І я йому сказав, що я зробив політичну заяву в Харкові, читайте й подивіться. Я вважаю, що ви розпочали державний збройний переворот. Це було по телефону", - сказав він.

В.Янукович також додав, що розмова була до 17 години у день голосування вказаної постанови у парламенті, і він перебував в Україні.

Раніше екс-президент України Віктор Янукович сказав, що хотів би зустрітися за круглим столом з тими політиками, як це було у 2014 році під час підписання мирової угоди з тодішньою опозицією.

Крім того, В.Янукович повідомив, що під час голосування Верховною Радою України постанови про самоусунення президента від виконання конституційних обов’язків перебував у Донецьку у резиденції бізнесмена Ріната Ахметова.