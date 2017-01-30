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В.Янукович просит прокурора приехать к нему для допроса "в любое удобное время" - заявление

В.Янукович просит прокурора приехать к нему для допроса "в любое удобное время" - заявление

Киев • УНН

 • 6531 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович просит прокурора Генеральной прокуратуры Украины прибыть к нему для допроса в "любое удобное для него время". Об этом говорится в заявлении В.Януковича, которое сегодня его защита передаст ГПУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу адвокатской компании, которая представляет интересы В.Януковича.

Защита отметила, что в настоящее время В.Янукович не может прибыть в Генпрокуратуру "из-за угрозы его безопасности и жизни".

По информации адвокатской компании, защита подаст сегодня в ГПУ заявление экс-президента о необходимости учета его показаний для проведения всестороннего и беспристрастного расследования по делу о государственной измене.

"В любое удобное для Вас время Вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое Вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий. При этом, прошу Вас учесть наличие у меня желания сотрудничать со следствием и сообщить обо всех действительных обстоятельствах дела, для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", - говорится в обращении В.Януковича, обнародованном адвокатской компанией.

Напомним, экс-президента Виктора Януковича сегодня вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для получения материалов досудебного расследования.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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