В.Янукович просить прокурора приїхати до нього для допиту “у будь-який зручний час” - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович просить прокурора Генеральної прокуратури України прибути до нього для допиту у “будь-який зручний для нього час”. Про це йдеться у заяві В.Януковича, яку сьогодні його захист передасть ГПУ, передає УНН з посиланням на прес-службу адвокатської компанії, яка представляє інтереси В.Януковича.
Захист зазначив, що на даний час В.Янукович не може прибути до Генпрокуратури “через загрозу його безпеці та життю”.
За інформацією адвокатської компанії, захист подасть сьогодні до ГПУ заяву екс-президента про необхідність врахування його показів для проведення всебічного та неупередженого розслідування у справі про державну зраду.
“У будь який зручний для Вас час Ви можете особисто прибути за місцем мого проживання, яке Вам відомо, для отримання від мене показів, вручення необхідних документів та проведення інших процесуальних дій. При цьому, прошу Вас врахувати наявність у мене бажання співпрацювати зі слідством та повідомити про всі дійсні обставини справи, для проведення всебічного і неупередженого розслідування”, — зазначено у зверненні В.Януковича, оприлюднену адвокатською компанією.
Нагадаємо, екс-президента Віктора Януковича сьогодні викликали до Генеральної прокуратури України для отримання матеріалів досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.