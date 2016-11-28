В.Янукович не помнит разговоров с В.Захарченко, А.Якименко и П.Лебедевым перед расстрелами активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что не помнит, о чем он говорил утром 20 февраля 2014 г. с тогдашним министром внутренних дел Виталием Захарченко, главой Службы безопасности Украины Александром Якименко и министром обороны Павлом Лебедевым непосредственно перед расстрелами активистов Евромайдана. Об этом он сказал во время видеодопроса, передает корреспондент УНН.
Прокурор спросил экс-президента, о чем он говорил непосредственно перед расстрелами на Майдане 20 февраля с тогдашним министром внутренних дел В.Захарченко в период с 8:24 до 8:29, это непосредственно перед началом расстрелов.
"Не помню", - ответил В.Янукович.
"О чем докладывал министр обороны П.Лебедев по средствам правительственной связи в период с 6:41 по 6:42 20 февраля", - снова спросил прокурор. На что экс-президент сказал, что "не помнит такого разговора вообще".
Гособвинитель снова спросил В.Януковича, какое он давал указание 20 февраля с 6:49 до 6:52 по средствам правительственной телефонной связи В.Захарченко и сразу же после этого в период с 6:52 по 7:00 главе СБУ А.Якименко.
"Если они были (разговоры - ред.), я не помню этих подробностей", - сказал В.Янукович.
Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил, что "в последние дни" тогдашний секретарь СНБО Андрей Клюев был с ним рядом.
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.