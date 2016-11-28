В.Янукович не пам’ятає розмов з В.Захарченком, О.Якименком та П.Лебедєвим перед розстрілами активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович сказав, що не пам’ятає, про що він говорив вранці 20 лютого 2014 року з тодішніми міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, головою Служби безпеки України Олександром Якименком та міністром оборони Павлом Лебедєвим безпосередньо перед розстрілами активістів Євромайдану. Про це він сказав від час відеодопиту, передає кореспондент УНН.
Прокурор запитав екс-президента, про що він говорив безпосередньо перед розстрілами на Майдані 20 лютого з тодішнім міністром внутрішніх справ В.Захарченком у період з 8:24 до 8:29, це безпосередньо перед початком розстрілів.
"Не пам’ятаю", - відповів В.Янукович.
"Про що доповідав міністр оборони Лебедєв засобами урядовими зв’язку у період з 6:41 по 6:42 20 лютого", - знову запитав прокурор. На що екс-президент сказав, що "не пам’ятає такої розмови взагалі".
Держобвинувач знову запитав В.Януковича, яку він давав вказівку 20 лютого з 6:49 до 6:52 засобами урядового телефонного зв’язку В.Захарченку і відразу ж після цього у період з 6:52 по 7:00 голові СБУ О.Якименку.
"Якщо вони були (розмови – ред.), я не пам’ятаю цих подробиць", - відповів В.Янукович.
Раніше екс-президент України Віктор Янукович повідомив, що “в останні дні” тогочасний секретар РНБО Андрій Клюєв був з ним поруч.
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.