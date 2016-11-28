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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович до сих пор считает себя легитимным президентом

Киев • УНН

 • 12128 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что до сих пор считает себя легитимным президентом Украины. Об этом он сказал во время видеодопроса, передает корреспондент УНН.

В.Янукович до сих пор считает себя легитимным президентом

На вопрос адвоката потерпевших Е.Закревской о том, до какого момента он считал себя президентом Украины, В.Янукович ответил: "Я лично с себя не снял эту ответственность перед украинским народом".

Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.

Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.

Украинские Национальные Новости

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