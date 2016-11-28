В.Янукович до сих пор считает себя легитимным президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что до сих пор считает себя легитимным президентом Украины. Об этом он сказал во время видеодопроса, передает корреспондент УНН.
На вопрос адвоката потерпевших Е.Закревской о том, до какого момента он считал себя президентом Украины, В.Янукович ответил: "Я лично с себя не снял эту ответственность перед украинским народом".
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.