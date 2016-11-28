В.Янукович досі вважає себе легітимним президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що досі вважає себе легітимним президентом України. Про це він сказав від час відеодопиту, передає кореспондент УНН.
На запитання адвоката потерпілих Є.Закревської про те, до якого моменту він вважав себе президентом України, В.Янукович відповів: "Я особисто з себе не зняв цієї відповідальності перед українським народом".
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.