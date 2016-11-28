В.Янукович досі вважає себе легітимним президентом

На запитання адвоката потерпілих Є.Закревської про те, до якого моменту він вважав себе президентом України, В.Янукович відповів: "Я особисто з себе не зняв цієї відповідальності перед українським народом".

Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.