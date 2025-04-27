В вузах так называемой "лнр" студентов агитируют вступать в казачьи сообщества. Два десятка студентов заведения, расположившегося в помещении ВНУ им. В. Даля в Луганске, приняли соответствующую присягу.

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Алексей Харченко, передает УНН.

В вузах так называемой "лнр" молодежь агитируют вступать в казачьи сообщества. Так, на днях два десятка студентов заведения, расположившегося в помещении ВНУ им. В. Даля в Луганске, приняли соответствующую присягу. Они получат временные привилегии в обучении, однако станут первыми, на кого после выпуска положит глаз местный военкомат - написал Харченко.

Кроме того, по его словам, на родительских собраниях в школах оккупированной Луганщины раздают пропагандистские материалы с искаженным россией курсом истории.

"Родителей учат, что именно и с каким акцентом надо рассказывать детям дома, чтобы у последних не возникало дополнительных "неудобных" вопросов во время уроков", - сообщил Харченко.

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Дополнение

В рамках кремлевского проекта "Культура" в библиотеки временно оккупированной Луганщины завезли более 90 000 российских книг общей стоимостью более 50 млн рублей.