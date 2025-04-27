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У вишах "лнр" студентів агітують вступати до козачих співтовариств

Київ • УНН

 • 402 перегляди

В окупованому Луганську студентів вербують до козачих організацій, обіцяючи пільги в навчанні. Після випуску їх першими мобілізують до армії рф. Батькам нав'язують російську пропаганду.

У вишах "лнр" студентів агітують вступати до козачих співтовариств

У вишах так званої "лнр" студентів агітують вступати до козачих співтовариств. Два десятки студентів закладу, що розташувався у приміщенні СНУ ім. В. Даля в Луганську, склали відповідну присягу.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко, передає УНН.

У вишах так званої "лнр" молодь агітують вступати до козачих співтовариств. Так, днями два десятки студентів закладу, що розташувався у приміщенні СНУ ім. В. Даля в Луганську, склали відповідну присягу. Вони одержать тимчасові привілеї в навчанні, однак стануть першими, на кого після випуску покладе око місцевий військкомат

- написав Харченко.

Окрім того, за його словами, на батьківських зборах у школах окупованої Луганщини роздають пропагандистські матеріали зі спотвореним росією курсом історії.

"Батьків вчать, що саме і з яким акцентом треба розповідати дітям вдома, аби в останніх не виникало додаткових "незручних" запитань під час уроків", - повідомив Харченко.

Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині -"АТЕШ"27.04.25, 07:20 • 2526 переглядiв

Доповнення

У межах кремлівського проєкту "Культура" в бібліотеки тимчасово окупованої Луганщини завезли понад 90 000 російських книжок загальною вартістю більше 50 млн рублів.

Анна Мурашко

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