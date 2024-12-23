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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВСУ создали спецподразделение по защите культурных ценностей: что известно

В ВСУ создали спецподразделение по защите культурных ценностей: что известно

Киев  •  УНН

 • 1002 просмотра

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В структуре ВСУ создано специализированное подразделение по защите культурных ценностей. В него войдут военные с образованием в сфере культуры, археологии и музейного дела.

В структуре Вооруженных сил Украины создали специализированное подразделение по защите культурных ценностей. В него войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

Детали

Основная задача этого подразделения - координация действий, направленных на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия.

Украина выполняет взятые на себя обязательства и максимально эффективно использует все имеющиеся механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях войны. Спасибо Главнокомандующему Вооруженных Сил за поддержку этой инициативы,

- отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

В министерстве пояснили, что отделение защиты культурного наследия будет функционировать в составе Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Этот шаг реализован в рамках имплементации положений Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и двух протоколов к ней,

- добавили в МКСК.

Решение утвердили совместной директивой Министерства обороны Украины и главнокомандующего ВС Украины. 

В министерстве уточнили, что Гаагская конвенция 1954 года - это главный международный договор в сфере защиты культурных ценностей от опасностей вооруженных конфликтов. Документ стал первым международным соглашением универсального характера, которое сосредоточено исключительно на защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта.  

ЮНЕСКО впервые применит "специальный мониторинг" для харьковского Госпрома: омбудсмен разъяснил, почему это важно23 дек. 2024, 15:20 • 16247 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКультура
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