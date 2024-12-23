В ВСУ создали спецподразделение по защите культурных ценностей: что известно
Киев • УНН
В структуре ВСУ создано специализированное подразделение по защите культурных ценностей. В него войдут военные с образованием в сфере культуры, археологии и музейного дела.
В структуре Вооруженных сил Украины создали специализированное подразделение по защите культурных ценностей. В него войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.
Детали
Основная задача этого подразделения - координация действий, направленных на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия.
Украина выполняет взятые на себя обязательства и максимально эффективно использует все имеющиеся механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях войны. Спасибо Главнокомандующему Вооруженных Сил за поддержку этой инициативы,
В министерстве пояснили, что отделение защиты культурного наследия будет функционировать в составе Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.
Этот шаг реализован в рамках имплементации положений Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и двух протоколов к ней,
Решение утвердили совместной директивой Министерства обороны Украины и главнокомандующего ВС Украины.
В министерстве уточнили, что Гаагская конвенция 1954 года - это главный международный договор в сфере защиты культурных ценностей от опасностей вооруженных конфликтов. Документ стал первым международным соглашением универсального характера, которое сосредоточено исключительно на защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта.
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