В ВСУ создали спецподразделение по защите культурных ценностей: что известно

В структуре Вооруженных сил Украины создали специализированное подразделение по защите культурных ценностей. В него войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

Детали

Основная задача этого подразделения - координация действий, направленных на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия.

Украина выполняет взятые на себя обязательства и максимально эффективно использует все имеющиеся механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях войны. Спасибо Главнокомандующему Вооруженных Сил за поддержку этой инициативы,