ЮНЕСКО впервые применит "специальный мониторинг" для харьковского Госпрома: омбудсмен разъяснил, почему это важно
Киев • УНН
ЮНЕСКО впервые в истории применит механизм "специального мониторинга" для оценки повреждений Госпрома в Харькове. Это поможет зафиксировать разрушения, определить объем восстановительных работ и привлечь рф к ответственности.
Впервые механизм «специального мониторинга» ЮНЕСКО будет применен в Украине в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, почему это решение важно и какие возможности открывает, передает УНН.
Контекст
На 19-м заседании Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта приняли важное решение. Речь идет о применении в Украине в экстренном порядке механизма «специального мониторинга» (ad hoc monitoring) в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове.
Лубинец отметил, что Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применяет этот механизм.
По его словам, это позволит:
- полностью зафиксировать повреждения нанесенные объекту культурного наследия;
- позволит определить объем работ, необходимых для восстановления;
- будет способствовать решению вопроса привлечения к ответственности страны-агрессора за разрушение культурного наследия Украины.
Напомню
Дом Государственной промышленности в Харькове находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой, однако россия беспощадно попала в это здание 8 ноября 2024 года и разрушила его.
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