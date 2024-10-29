Госпром после авиаудара рф: выбито около 700 окон, восстановление может длиться годами

В результате российской атаки на Госпром в Харькове пострадал 7-й подъезд, выпало стекло из сотен окон, но все основные конструкции уцелели. Несмотря на то, что здание не имеет больших разрушений, его восстановление может занять годы и даже десятилетия, передает УНН со ссылкой на Kharkiv Today.

28 октября вечером российская управляемая авиационная бомба попала в северную стену Дома государственной промышленности. Госпром, который за время войны стал главным символом харьковской стойкости, претерпел видимые разрушения.

Нужно много экспертиз

С фасада повреждения на Госпроме почти незаметны. Лишь несколько выбитых стекол и куча досок перед 8-м подъездом говорят о том, что со зданием не все в порядке. Вход в соседний 7-й подъезд свободен, дежурная сидит на вахте, но кроме нее и уборщиц сегодня здесь никто не работает. В этом подъезде расположены кабинеты нескольких управлений областной администрации, региональное отделение Госкомитета финмониторинга, Харьковский хозяйственный суд, офисы частных компаний. В вестибюле возле лифтов лежат собранные уцелевшие вещи, стоит сейф. На этажах слышен звон стекла - там метут то, что осталось от окон.

Больше всего пострадала пристройка, в которой находилось помещение суда. Бомба пробила крышу третьего этажа и повредила второй.

«Повреждены фрагменты перекрытия второго и третьего этажей и фрагмент внешней стены одного из помещений северной части здания. Большие повреждения вызвал прорыв инженерных сетей, в результате чего подтоплены все помещения подъезда», - сообщили в Ukrainian Heritage Monitoring Lab, которая занимается документированием последствий российских обстрелов.

На предприятии еще точно не оценили масштабы ущерба и не провели опись повреждений. Сегодня здесь занимаются насущными проблемами - закрывают контуры окон.

«Нам нужно время, чтобы обойти все и посмотреть, что повреждено - нужно как минимум три дня. Примерно 600-700 окон мы потеряли, я так думаю. Перекрытия не пострадали, кроме пристройки до трех этажей, больше нигде. Люди там работают, мы зашиваем контуры. Для этого также нужно не менее трех дней», - рассказал KHARKIV Today директор Госпрома Николай Чехунов.

Если с закрытием окон можно справиться до конца рабочей недели, то ремонт побитых стен может растянуться на годы. Ведь здание является памятником архитектуры, и просто так восстановить утраченные стены, как это делается на харьковских многоэтажках, здесь не получится.

«Сейчас будет создана комиссия по обследованию, она придет к выводу, что надо проводить инструментальное обследование, на которое будут приглашены соответствующие специалисты, инженеры-строители. Они со специальным оборудованием проведут анализ повреждений. Далее разрабатывается соответствующая научно-техническая рекомендация, и только после этого можно будет говорить о каких-то работах», - пояснил KHARKIV Today главный архитектор Харьковской области Антон Коротовских.

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что уже ищет деньги на восстановление. Он планирует просить их из госбюджета, у ЮНЕСКО, у различных благотворительных организаций и меценатов, в частности у американского филантропа-миллиардера Говарда Баффета, который много помогает Харьковской области.

В 2023 году ЮНЕСКО внесла Госпром в список объектов для усиленной защиты, но это не включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО (по состоянию на февраль 2022 года площадь Свободы с силуэтом Госпрома стояла в очереди). Между тем организация нигде не выразила своего отношения к преступлению российских военных - соответствующего сообщения нет ни на сайте, ни в соцсетях ЮНЕСКО.

Враги не впервые атакуют Госпром

Бомбардировка Госпрома для многих харьковчан стала шоком, ведь это здание с начала полномасштабного вторжения стало символом местного сопротивления благодаря эмблеме, разработанной художником Патриком Касанели «Харьков Железобетон» .

«Мне кажется, что на Харьковское искусство, на Харьковский стиль, влияет именно Госпром. Эта серая железобетонная скала, эта геометрия, эти повторяющиеся паттерны - неизбежно влияют на местных. Рационализация и пространства, и мыслей, и даже творческих порывов, как следствие влияния этой формы», - написала на своей странице в Facebook харьковская художница Полина Кузнецова.

Именно железобетон уже не впервые спасает Госпром от уничтожения. Городской голова Игорь Терехов на месте прилета сказал, что «Госпром уцелел во Второй мировой войне, но подвергся разрушениям из-за россиян». Об этом были многочисленные сообщения в соцсетях. Однако это не совсем так. Во время оккупации города нацисты уничтожили все инженерные системы Госпрома, пытались поджечь здание - но железобетон не горит. Когда в 1943 году шли бои за Харьков между Красной Армией и Третьим Рейхом, нацисты попытались разрушить харьковский символ.

«Покидая Харьков, фашисты заминировали Госпром. В подвале здания нашли обугленные останки человека со следами пыток и пулевых ран. По мнению специалистов, именно он сделал невозможным взрыв минных зарядов. Подробно об этом рассказала «Строительная газета» 4 февраля 1986 года в статье «Операция „Ловушка“. Только одна большая пробоина зияла под переходным мостиком, примыкающим к 7 подъезду. Взрывная волна выгнула оконные рамы лестничной клетки. В вестибюле 7 подъезда не стало наружных входных дверей, фрамуги и турникета, а также большей части паркетного пола на первом и третьем этажах. Крыша здания зияла пробоинами от бомб и снарядов, мертвыми коробками застыли лифты», - писали авторы книги „Госпром“ Эдуард Звоницкий и Александр Лейбфрейд.

Ремонтировали его уже после войны, с 1944 по 1947 год. Восстановлением занимался завод «Свет шахтера». Все конструкции удалось восстановить в оригинальном виде.