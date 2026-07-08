В Воздушных силах уточнили, что на восточном направлении сбит российский истребитель Су-35

В Воздушных силах Украины заявили, что на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35, передает УНН.

8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35! - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского самолета, но его модель не уточняли.