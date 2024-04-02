В Воздушных силах предупредили об авиационной ракете в направлении Днепра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  15530 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  69176 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  79980 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  60668 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  90919 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119415 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117750 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118518 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  177820 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  177820 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  450689 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  422612 просмотра

В Воздушных силах предупредили об авиационной ракете в направлении Днепра

Управляемая ракета движется в направлении Днепра, сообщают Воздушные силы Украины.

Война •   •  12314 просмотра
В Воздушных силах предупредили об авиационной ракете в направлении Днепра

"Работает Ratel S": Федоров показал подрыв роботом-камикадзе моста на Бахмутском направлении

Украинские войска использовали наземного робота-камикадзе Ratel S для подрыва моста в селе Ивановское вблизи Бахмута, что существенно нарушило логистику россиян.

Война •   •  11438 просмотра
"Работает Ratel S": Федоров показал подрыв роботом-камикадзе моста на Бахмутском направлении

Из-за ночной атаки армии рф повреждена база клуба "Днепр-1"

База футбольного клуба "Днепр-1" в Украине была повреждена в результате ночной воздушной атаки россии на Днепропетровскую область, но обошлось без жертв.

Война •   •  15833 просмотра
Из-за ночной атаки армии рф повреждена база клуба "Днепр-1"

путин пригрозил терактами  и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"

После теракта в россии российский диктатор владимир путин заявил, что терроризм - это "обоюдоострый меч", и пообещал найти "криминальных бенефициаров", стоящих за злодеянием в "Крокусе".

Новости Мира •   •  14092 просмотра
путин пригрозил терактами  и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"

КМИС: 35% украинцев верят в астрологию, еще 25% - в экстрасенсорные способности

Согласно недавнему опросу КМИС, 43% украинцев верят по крайней мере в одну из следующих вещей: астрологию, экстрасенсорные способности или таро.

Общество •   •  13300 просмотра
КМИС: 35% украинцев верят в астрологию, еще 25% - в экстрасенсорные способности

Застрелил женщину за украинский язык: военный рф приговорен к 15 годам заключения

российский военный был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство 35-летней женщины в оккупированном Изюме за то, что она разговаривала на украинском языке.

Война •   •  13168 просмотра
Застрелил женщину за украинский язык: военный рф приговорен к 15 годам заключения

На Волыни мужчину осудили на 13 лет за изнасилование 4-летнего ребенка

20-летний мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование 4-летней девочки на школьном дворе в Волынской области.

Общество •   •  13001 просмотра
На Волыни мужчину осудили на 13 лет за изнасилование 4-летнего ребенка

Атаки продолжаются: глава ОВА об определенном снижении интенсивности обстрелов Сумщины

Российская армия продолжает обстреливать районы вблизи административной границы в Сумской области, хотя на этой неделе интенсивность обстрелов несколько снизилась, а эвакуация из приграничных населенных пунктов продолжается на фоне перебоев с электроснабжением.

Война •   •  11696 просмотра
Атаки продолжаются: глава ОВА об определенном снижении интенсивности обстрелов Сумщины

На Херсонщине трактор подорвался на мине, пострадал водитель

В Бериславском районе Херсонской области во время проведения земляных работ на мине подорвался трактор, в результате чего пострадал водитель.

Криминал и ЧП •   •  9893 просмотра
На Херсонщине трактор подорвался на мине, пострадал водитель

ЕС завершил сезон отбора газа с заполненными на 59% хранилищами

В конце зимнего сезона отбора газа европейские газохранилища были заполнены на 59%, что является рекордным показателем для этого времени года, что позволяет ЕС иметь достаточно газа на следующую зиму и уменьшить зависимость от импорта российского газа.

Экономика •   •  14063 просмотра
ЕС завершил сезон отбора газа с заполненными на 59% хранилищами