Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством

Во Всемирный день распространения информации об аутизме украинская благотворительная организация привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети с расстройствами аутистического спектра, а также к важности предоставления им реабилитации и поддержки для улучшения их когнитивных навыков и качества жизни.