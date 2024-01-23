В Воздушных силах предупредили о ракетах на Кривой Рог и Днепр

Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования

Киевским чиновникам, которые мошенническим путем получили около миллиона гривен за непоставленную дорожную технику, грозит до 12 лет заключения.