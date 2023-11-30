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В Винницкой области взрывы, работает ПВО

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 02:50  •  886 просмотра

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Взрывы слышны в Винницкой области, там работает противовоздушная оборона. Жителей призывают заботиться о собственной безопасности во время продолжающейся воздушной тревоги.

В Винницкой области слышны взрывы, там работает ПВО по вражеским беспилотникам. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

В Винницкой области работает ПВО по остаткам БпЛА. Не снимайте и не распространяйте. Помните о собственной безопасности. Будьте осторожны и сознательны

говорится в сообщении.

Напомним, воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 03: 51.по состоянию на 04.50 утра она продолжается до сих пор.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
На Вінниччині вибухи, працює ППО
There are explosions in the Vinnytsia region, air defense is working
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В Винницкой области взрывы, работает ПВО

Взрывы слышны в Винницкой области, там работает противовоздушная оборона. Жителей призывают заботиться о собственной безопасности во время продолжающейся воздушной тревоги.

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В Винницкой области взрывы, работает ПВО

Бывший госсекретарь США Генри Кисинджер умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, оказав значительное влияние на внешнюю политику США. Киссинджер умер в Коннектикуте, до последних дней оставаясь активным участником глобальной дипломатии.

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Украинские войска уничтожили редкий российский ЗРК "Бук-М3" ударом HIMARS

Украинские войска уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Херсонской области, используя разведданные СБУ для проведения успешного удара HIMARS.

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Украинские войска уничтожили редкий российский ЗРК "Бук-М3" ударом HIMARS

Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg

Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, поддерживает IT-проекты, направленные на укрепление связей России с Африкой, поскольку официальные лица почти из 30 африканских стран встречаются с российскими техническими экспертами в Москве.

Политика •   •  8827 просмотра
Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg

Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе

Госпожа министр внутренних дел Литвы Огне Булотайте призывает Интерпол ограничить права России и Беларуси внутри организации, чтобы предотвратить злоупотребления в политических целях. Она озвучила это во время 91-й Генеральной Ассамблеи Интерпола в Вене.

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Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе

Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией

Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией на две недели, начиная с 30 ноября, сославшись на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. Только железнодорожные перевозки через Вайниккалу остаются открытыми.

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Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией