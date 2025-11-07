ukenru
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Верховный суд подано 70 исков из-за возможных махинаций ВККС во время конкурса судей

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Судья Татьяна Шувалова заявляет о многочисленных нарушениях и победе во время конкурса приближенных к членам ВККС лиц.

В Верховный суд подано 70 исков из-за возможных махинаций ВККС во время конкурса судей

Судьи Украины, участвовавшие в конкурсе на судей апелляционных инстанций, оспаривают решение Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) относительно результатов конкурса. В Верховный суд подано более 70 исков, среди которых иск действующей судьи Татьяны Шуваловой. Об этом она рассказала во время заседания Временной следственной комиссии в Верховной Раде, что отражено в стенограмме, сообщает УНН

Она убеждена, что во время конкурса были многочисленные нарушения, а баллы экзаменационная комиссия выставила по собственному усмотрению, без понятной для всех методологии оценивания. Результатом такого подхода стала победа на конкурсе приближенных к членам ВККС и ВСП лиц.

Первое, на что обращает внимание судья Шувалова: председатель ВККС Андрей Пасечник, который является одним из трех членов экзаменационной комиссии, именно во время конкурса почему-то решил находиться в ежегодном отпуске, а затем сразу на больничном.

"Высшая квалификационная комиссия предоставила ответ на мой запрос о том, что Пасечник, председатель комиссии, с 24-го по 28-е февраля он находился в ежегодном основном отпуске, а с 3-го по 11-е марта он находился на больничном. То есть, весь период с момента написания мной работы и до утверждения выводов в пленарном составе комиссии председатель ВККС был без полномочий фактически. Соответственно, у меня возник вопрос, может ли член ВККС, который не имеет на это полномочий, проверять мою работу и оценивать. Я сделала еще запросы, я сделала много запросов в ВККС, и получила информацию на свой запрос, что оценивание членами экзаменационной комиссии, доступ к информационной базе, к практическим заданиям осуществляется с автоматизированных рабочих мест внутренних авторизованных пользователей в локальной сети системы. Это ответ ВККС за подписью заместителя руководителя секретариата. Проверка вне здания невозможна",- рассказала Шувалова.

В свою очередь председатель ВККС Пасечник во время допроса ВСК сообщил, что действительно проверял работы конкурсантов дома. На вопрос членов ВСК, как работы конкурсантов оказались дома - он сообщил, что кто-то их привез, кто именно - отвечать отказался. Также Пасечник заявил, что после проверки работ он внес баллы в авторизованную систему ВККС, а сами работы судей сжег.

Второе, на что обращает внимание судья Шувалова: работы судей - конкурсантов оценивали по балльной системе, однако по какой методологии ставились баллы - никто не знает, а ВККС и члены экзаменационной комиссии не могут объяснить.

Такие факты, как считают участники конкурса, могут свидетельствовать о том, что ВККС допустила многочисленные нарушения во время отбора судей, и в результате организовала победу для своих. В частности, победил в конкурсе помощник председателя ВККС, члена экзаменационной комиссии, Руслан Раимов, который до 2019 года жил и работал в России, а при попытке трудоустроиться в Офис Генпрокурора был признан недобросовестным. Также победу одержал львовский судья Ростислав Москаль - однокурсник члена ВСП Романа Маселко и члена ВККС Романа Кидисюка.

По заявлению парламентской ВСК против должностных лиц ВККС открыто уголовное производство. Следствие должно проверить факты служебного подлога, злоупотребления влиянием и возможного манипулирования результатами конкурса.

На заседаниях ВСК также звучало предложение приглашать представителей Европейского союза, чтобы они лично слышали, что происходит в подотчетных им комиссиях и общественных организациях, занимающихся отбором судей.

Напомним

Временная следственная комиссия была создана постановлением Верховной Рады от 19 июня 2025 года. Ее задачи:

1. Собирать, анализировать и проверять информацию о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях в судах и правоохранительных органах (кроме непосредственного осуществления правосудия).

2. Оценивать эффективность действий этих органов в борьбе с коррупцией и выявлять системные недостатки, приводящие к безнаказанности.

3. Исследовать влияние заинтересованных лиц или конфликты интересов в деятельности правоохранительных органов.

4. Готовить и подавать Верховной Раде предложения по изменениям в законодательстве для повышения прозрачности, ответственности и независимости правоохранительных органов, судов и судебной власти.

Председателем ВСК избран народный депутат Сергей Власенко. Экспертная группа является консультативно-совещательным органом при ВСК, в состав которого входят 22 человека.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Европейский Союз