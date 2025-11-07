До Верховного суду подано 70 позовів через можливі махінації ВККС під час конкурсу суддів

Судді України, які брали участь в конкурсі на суддів апеляційних інстанцій, оскаржують рішення Вищої кваліфікаційної комісії судів (ВККС) щодо результатів конкурсу. До Верховного суду подано понад 70 позовів, серед яких позов діючої судді Тетяни Шувалової. Про це вона розповіла під час засідання Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді, що відображена у стенограмі, повідомляє УНН.

Вона переконана, що під час конкурсу були численні порушення, а бали екзаменаційна комісія виставила на власний розсуд, без зрозумілої для всіх методології оцінювання. Результатом такого підходу стала перемога на конкурсі наближених до членів ВККС та ВРП осіб.

Перше, на що звертає увагу суддя Шувалова: голова ВККС Андрій Пасічник, який є одним з трьох членів екзаменаційної комісії, саме під час конкурсу чомусь вирішив перебувати у щорічній відпустці, а потім одразу на лікарняному.

"Вища кваліфікаційна комісія надала відповідь на мій запит про те, що Пасічник, голова комісії, з 24-го по 28-е лютого він перебував у щорічній основній відпустці, а з 3-го по 11-е березня він перебував на лікарняному. Тобто, увесь період з моменту написання мною роботи і до затвердження висновків в пленарному складі комісії голова ВККС був без повноважень фактично. Відповідно, у мене виникло питання, чи може член ВККС, який не має на це повноважень, перевіряти мою роботу і оцінювати. Я зробила ще запити, я зробила багато запитів до ВККС, і отримала інформацію на свій запит, що оцінювання членами екзаменаційної комісії, доступ до інформаційної бази, до практичних завдань здійснюється з автоматизованих робочих місць внутрішніх авторизованих користувачів у локальній мережі системи. Це відповідь ВККС за підписом заступника керівника секретаріату. Перевірка поза межами будівлі неможлива",- розповіла Шувалова.

Своєю чергою голова ВККС Пасічник під час допиту ТСК повідомив, що дійсно перевіряв роботи конкурсантів вдома. На запитання членів ТСК, як роботи конкурсантів опинилися вдома - він повідомив, що хтось їх привіз, хто саме - відповідати відмовився. Також Пасічник заявив, що після перевірки робіт він вніс бали до авторизованої системи ВККС, а самі роботи суддів спалив.

Друге на що звертає увагу суддя Шувалова: роботи суддів - конкурсантів оцінювали за бальною системою, однак за якою методологією ставилися бали - ніхто не знає, а ВККС та члени екзаменаційної комісії не можуть пояснити.

Такі факти, як вважають учасники конкурсу, можуть свідчити про те, що ВККС допустила численні порушення під час відбору суддів, і в результаті організувала перемогу для своїх. Зокрема переміг у конкурсі помічник голови ВККС, члена екзаменаційної комісії, Руслан Раімов, який до 2019 року жив і працював у росії, а під час спроби працевлаштуватися в Офіс Генпрокурора був визнаний не доброчесним. Також перемогу отримав львівський суддя Ростислав Москаль - однокурсник члена ВРП Романа Маселко та сленг ВККС Романа Кидисюка.

За заявою парламентської ТСК проти посадовців ВККС відкрито кримінальне провадження. Слідство має перевірити факти службового підроблення, зловживання впливом та можливого маніпулювання результатами конкурсу.

На засіданнях ТСК також звучала пропозиція запрошувати представників Європейського союзу, аби вони особисто чули, що відбувається в підопічних їм комісіях та громадський організаціях, які займаються відбором суддів.

Нагадаємо

Тимчасова слідча комісія була створена постановою Верховної Ради від 19 червня 2025 року. Її завдання:

1. Збирати, аналізувати та перевіряти інформацію про можливі корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення в судах і правоохоронних органах (крім безпосереднього здійснення правосуддя).

2. Оцінювати ефективність дій цих органів у боротьбі з корупцією та виявляти системні недоліки, що призводять до безкарності.

3. Досліджувати вплив зацікавлених осіб чи конфлікти інтересів у діяльності правоохоронних органів.

4. Готувати і подавати Верховній Раді пропозиції щодо змін у законодавстві задля підвищення прозорості, відповідальності та незалежності правоохоронних органів, судів і судової влади.

Головою ТСК обрано народного депутата Сергія Власенка. Експертна група є консультативно - дорадчим органом при ТСК, до складу якого входять 22 особи.