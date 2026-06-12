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В Вашингтоне появилась надпись с намеком на "устранение" Трампа - CNN

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

На Национальной аллее появилась надпись "86" "47", указывающая на устранение Трампа. Полиция расследует инцидент как вандализм и угрозу жизни президента США.

В Вашингтоне появилась надпись с намеком на "устранение" Трампа - CNN

В Вашингтоне на территории Национальной аллеи появились цифры "86 47" за несколько дней до дня рождения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Эти цифры используются как знак несогласия с политикой Трампа. Цифра "86" в американском сленге означает "избавиться" или "убить", а "47" - это Дональд Трамп, 47-й президент США.

Эти надписи появились за несколько дней до турнира смешанных единоборств UFC в день рождения Трампа. Это произойдет 14 июня.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил CNN, что "любой, кто участвует в политическом насилии или культуре убийств или поддерживает их, должен быть осужден самым строгим образом".

В то же время представитель Министерства внутренних дел назвал эти надписи "безумным вандализмом", который "не будет допускаться".

Любая угроза в адрес президента воспринимается министерством очень серьезно, и наша парковая полиция США расследует этот инцидент и привлечет виновных к ответственности

- сказал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану после согласования пунктов нового соглашения всеми сторонами. Он заявил, что "обсуждение и заключительные пункты были одобрены всеми сторонами, участвующими как в концептуальном, так и в детальном плане".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
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Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран