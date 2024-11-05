В Вашингтоне полиция задержала мужчину с факелом, который пытался зайти в здание Капитолия

В США правоохранители сообщили о задержании мужчины, который пытался зайти в здание Капитолия с факелом, от которого "пахло горючим". Об этом говорится в сообщении полиции Капитолия, пишет УНН.

Детали

Как отметили правоохранители, мужчину остановили во время проверки в Центре посетителей Капитолия.

От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальную ракету. На время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий,