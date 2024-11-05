В Вашингтоне полиция задержала мужчину с факелом, который пытался зайти в здание Капитолия
Киев • УНН
Полиция Капитолия задержала мужчину, от которого пахло горючим, при попытке пройти в Центр посетителей. У задержанного обнаружили факел и сигнальную ракету, сейчас проводится расследование.
В США правоохранители сообщили о задержании мужчины, который пытался зайти в здание Капитолия с факелом, от которого "пахло горючим". Об этом говорится в сообщении полиции Капитолия, пишет УНН.
Детали
Как отметили правоохранители, мужчину остановили во время проверки в Центре посетителей Капитолия.
От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальную ракету. На время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий,
Пока неизвестно, связан ли инцидент с выборами президента США, которые проходят 5 ноября.
Напомним
В день выборов президента США поступили сообщения о заминировании участков с российских электронных ящиков. ФБР и разведка США проверяют угрозы, хотя ни одна из них пока не подтвердилась.