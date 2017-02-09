В.Ващиковский: Польша будет противостоять агрессивной политике РФ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 4472 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 48462 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 115358 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 120906 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 131926 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150567 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161662 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124594 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139269 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190035 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 5372 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 7452 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 10338 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 7214 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 10712 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 4410 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 194046 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 249397 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 450966 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 403134 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29437 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28987 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43570 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65783 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72789 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В.Ващиковский: Польша будет противостоять агрессивной политике РФ

Киев • УНН

 • 11968 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Польша в дальнейшем будет поддерживать проевропейские стремления Украины, а также противостоять агрессивной политике России. Об этом в польском сейме заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, представляя планы ведомства на 2017 год, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В.Ващиковский: Польша будет противостоять агрессивной политике РФ

По его словам, позиция Польши заключается в том, что "основой для мирного решения конфликта на востоке Украины является реализация минских соглашений".

Польский министр заверил, что польская власть поддерживает действия Киева в сферах децентрализации, реформы самоуправления и борьбы с коррупцией.

Глава дипломатического ведомства добавил, что "прошлый год был благоприятным для взаимовыгодного украинско-польского сотрудничества в оборонной сфере".

В.Ващиковский также отметил, что к нынешней политики Польши в отношении России привели агрессивные действия Кремля в Украине. В то же время, по его словам, важно с Москвой установить диалог. Глава МИД страны заверил, что Польша будет принимать меры по развитию социального диалога, культурного сотрудничества и экономических отношений с Россией.

В.Ващиковский также сказал, что Варшава ждет возвращения обломков президентского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

"Мы будем убеждать наших российских партнеров в том, что конструктивное сотрудничество возможно, если его основывать на внимательном выслушивании ожиданий противоположной стороны", - сказал он.

Польский политик отметил, что он не прекратит прилагать усилия, чтобы выполнить волю поляков, ожидающих возвращения обломков в течение почти семи лет.

Министр добавил, что сейчас ведомство рассматривает возможность обращения в Международный суд в Гааге по российскому расследованию Смоленской катастрофы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29