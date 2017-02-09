В.Ващиковский: Польша будет противостоять агрессивной политике РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Польша в дальнейшем будет поддерживать проевропейские стремления Украины, а также противостоять агрессивной политике России. Об этом в польском сейме заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, представляя планы ведомства на 2017 год, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
По его словам, позиция Польши заключается в том, что "основой для мирного решения конфликта на востоке Украины является реализация минских соглашений".
Польский министр заверил, что польская власть поддерживает действия Киева в сферах децентрализации, реформы самоуправления и борьбы с коррупцией.
Глава дипломатического ведомства добавил, что "прошлый год был благоприятным для взаимовыгодного украинско-польского сотрудничества в оборонной сфере".
В.Ващиковский также отметил, что к нынешней политики Польши в отношении России привели агрессивные действия Кремля в Украине. В то же время, по его словам, важно с Москвой установить диалог. Глава МИД страны заверил, что Польша будет принимать меры по развитию социального диалога, культурного сотрудничества и экономических отношений с Россией.
В.Ващиковский также сказал, что Варшава ждет возвращения обломков президентского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.
"Мы будем убеждать наших российских партнеров в том, что конструктивное сотрудничество возможно, если его основывать на внимательном выслушивании ожиданий противоположной стороны", - сказал он.
Польский политик отметил, что он не прекратит прилагать усилия, чтобы выполнить волю поляков, ожидающих возвращения обломков в течение почти семи лет.
Министр добавил, что сейчас ведомство рассматривает возможность обращения в Международный суд в Гааге по российскому расследованию Смоленской катастрофы.