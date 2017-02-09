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В.Ващиковський: Польща протистоятиме агресивній політиці РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Польща надалі буде підтримувати проєвропейські прагнення України, а також протистояти агресивній політиці Росії. Про це у польському сеймі заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, представляючи плани відомства на 2017 рік, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

В.Ващиковський: Польща протистоятиме агресивній політиці РФ

За його словами, позиція Польщі полягає в тому, що "основою для мирного вирішення конфлікту на сході України є реалізація мінських угод".

Польський міністр запевнив, що польська влада підтримує дії Києва в сферах децентралізації, реформи самоврядування і боротьби з корупцією.

Глава дипломатичного відомства додав, що "минулий рік був сприятливим для взаємовигідного українсько-польського співробітництва в оборонній сфері".

В.Ващиковський також зазначив, що до нинішньої політики Польщі щодо Росії привели агресивні дії Кремля в Україні. У той же час, за його словами, важливо з Москвою встановити діалог. Глава МЗС країни запевнив, що Польща буде вживати заходів щодо розвитку соціального діалогу, культурного співробітництва і економічних відносин з Росією.

В.Ващиковський також сказав, що Варшава чекає повернення уламків президентського літака Ту-154М, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.

"Ми буде переконувати наших російських партнерів у тому, що конструктивна співпраця можлива, якщо його засновувати на уважному вислуховуванні очікувань протилежного боку", - сказав він.

Польський політик зазначив, що він не припинить докладати зусилля, щоб виконати волю поляків, які чекають повернення уламків протягом майже семи років.

Міністр додав, що наразі відомство розглядає можливість звернення до Міжнародного суду в Гаазі щодо російського розслідування Смоленської катастрофи.

Раніше глава МЗС Польщі заявляв, що про скасування санкцій проти РФ не може бути мови.

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