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В Ужгороде сожгли авто секретаря городской рады

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Ужгороде неизвестные ночью сожгли автомобиль секретаря городской рады. Об этом сам секретарь Арсен Мелкумян сообщил в социальных сетях, пишет УНН

Цитата

«Ночью в 1.50 во дворе личного дома загорелся мой автомобиль. Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук, нет - вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников», - написал Мелкумян.

Правоохранители пока не предоставили официальных комментариев.

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