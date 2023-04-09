В Ужгороде сожгли авто секретаря городской рады

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«Ночью в 1.50 во дворе личного дома загорелся мой автомобиль. Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук, нет - вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников», - написал Мелкумян.

Правоохранители пока не предоставили официальных комментариев.