В Ужгороді спалили авто секретаря міської ради
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Ужгороді невідомі вночі спалили автомобіль секретаря міської ради. Про це сам секретар Арсен Мелкумян повідомив у соціальних мережах, пише УНН.
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«Вночі о 1.50 у дворі особистого будинку загорівся мій автомобіль. Сумнівів, що це умисна справа чиїхось рук, немає - ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і впевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців», - написав Мелкумян.
Правоохоронці поки не надали офіційних коментарів.