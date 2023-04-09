В Ужгороді спалили авто секретаря міської ради

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«Вночі о 1.50 у дворі особистого будинку загорівся мій автомобіль. Сумнівів, що це умисна справа чиїхось рук, немає - ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і впевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців», - написав Мелкумян.

Правоохоронці поки не надали офіційних коментарів.