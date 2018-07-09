В Ужгороде попрощались с бойцами, которые погибли на Ровенском полигоне

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65348 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108149 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129327 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136500 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172441 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141810 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130533 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183807 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Ужгороде попрощались с бойцами, которые погибли на Ровенском полигоне

В Ужгороде попрощались с бойцами, которые погибли на Ровенском полигоне

Киев  •  УНН

 • 40674 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Двух военнослужащих, погибших во время военных учений на Ровенском полигоне, похоронили сегодня в Ужгороде. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета, передает УНН.

"На Аллее Героев на Холме Славы сегодня в Ужгороде похоронили погибших во время учений на полигоне возле Ровно военнослужащих службы по контракту: командира минометной батареи капитана Валерия Тимофеевича Тихоновского и старшего наводчика 1 минометного взвода минометной батареи Дмитрия Олеговича Власова", - говорится в сообщении.

Прощание с военными произошло около Закарпатского областного музыкально-драматического театра им. Братьев Шерегия. Там отслужили панихиду, цветы к гробам положили военные, глава Закарпатской ОГА, первый заместитель главы Закарпатского областного совета, мэр Ужгорода и горожане.

"Траурная процессия прошла пешеходным мостом, по улице Корзо, площадью Жупанатская, на кладбище Кальвария прозвучал военный салют", - рассказали в горсовете.

Вместе с ужгородцями погиб житель Перечинского района Юрий Пышкар. Его похоронят завтра, 10 июля, в родном селе.

Напомним, 6 июля в ходе военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.

Как сообщал УНН, Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал возможную причину взрыва. Так, по версии следствия, взрыв произошел из-за двойной подзарядки.

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