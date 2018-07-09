В Ужгороде попрощались с бойцами, которые погибли на Ровенском полигоне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Двух военнослужащих, погибших во время военных учений на Ровенском полигоне, похоронили сегодня в Ужгороде. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета, передает УНН.
"На Аллее Героев на Холме Славы сегодня в Ужгороде похоронили погибших во время учений на полигоне возле Ровно военнослужащих службы по контракту: командира минометной батареи капитана Валерия Тимофеевича Тихоновского и старшего наводчика 1 минометного взвода минометной батареи Дмитрия Олеговича Власова", - говорится в сообщении.
Прощание с военными произошло около Закарпатского областного музыкально-драматического театра им. Братьев Шерегия. Там отслужили панихиду, цветы к гробам положили военные, глава Закарпатской ОГА, первый заместитель главы Закарпатского областного совета, мэр Ужгорода и горожане.
"Траурная процессия прошла пешеходным мостом, по улице Корзо, площадью Жупанатская, на кладбище Кальвария прозвучал военный салют", - рассказали в горсовете.
Вместе с ужгородцями погиб житель Перечинского района Юрий Пышкар. Его похоронят завтра, 10 июля, в родном селе.
Напомним, 6 июля в ходе военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.
Как сообщал УНН, Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал возможную причину взрыва. Так, по версии следствия, взрыв произошел из-за двойной подзарядки.