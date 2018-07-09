В Ужгороді попрощалися з бійцями, які загинули на Рівненському полігоні

"На Алеї Героїв на Пагорбі Слави сьогодні в Ужгороді поховали загиблих під час навчань на полігоні біля Рівного військовослужбовців служби за контрактом: командира мінометної батареї капітана Валерія Тимофійовича Тихоновського та старшого навідника 1 мінометного взводу мінометної батареї Дмитра Олеговича Власова", - йдеться в повідомленні.

Прощання з військовими відбулося біля Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. Братів Шерегіїв. Там відправили панахиду, квіти до трун поклали військові, голова Закарпатської ОДА, перший заступник очільника Закарпатської обласної ради, мер Ужгорода та містяни.

"Траурна процесія пройшла пішохідним мостом, вулицею Корзо, площею Жупанатською, на цвинтарі Кальварія пролунав військовий салют", - розповіли в міськраді.

Разом із ужгородцями загинув мешканець Перечинського району Юрій Пишкар. Його поховають завтра, 10 липня, у рідному селі.

Нагадаємо, 6 липня у ході військових навчань на Рівненському полігоні загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро бійців поранені.

Як повідомляв УНН, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав можливу причину вибуху. Так, за версією слідства, вибух стався через подвійне заряджання.