В Ужгороде горела школа
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 декабря. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в подсобном помещении общеобразовательного учреждения в г.Ужгород. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Закарпатской области, передает УНН.
Сообщение о пожаре поступило накануне вечером.
“Огнем повреждена мебель и имущество на площади 5 кв. м, а также закопчены стены. Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. По предварительным данным, возгорание могло стать следствием короткого замыкания электросети. Погибших и пострадавших нет”, — сообщили в ГСЧС.
К ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.
Напомним, 3 декабря в Житомирской области во время пожара погибли двое детей.