В Ужгороді горіла школа
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу у підсобному приміщенні загальноосвітнього закладу в м.Ужгород. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Закарпатської області, передає УНН.
Повідомлення про пожежу надійшло напередодні ввечері.
“Вогнем пошкоджено меблі та майно на площі 5 кв. м, а також закопчено стіни. Причина пожежі та завдана матеріальна шкода встановлюються. За попередніми даними, займання могло стати наслідком короткого замикання електромережі. Загиблих і постраждалих немає”, — повідомили у ДСНС.
До ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, 3 грудня на Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей.