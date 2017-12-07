В Ужгороді горіла школа

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу у підсобному приміщенні загальноосвітнього закладу в м.Ужгород. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Закарпатської області, передає УНН.

Повідомлення про пожежу надійшло напередодні ввечері.

“Вогнем пошкоджено меблі та майно на площі 5 кв. м, а також закопчено стіни. Причина пожежі та завдана матеріальна шкода встановлюються. За попередніми даними, займання могло стати наслідком короткого замикання електромережі. Загиблих і постраждалих немає”, — повідомили у ДСНС.

До ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, 3 грудня на Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей.

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