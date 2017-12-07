В Ужгороді горіла школа

Повідомлення про пожежу надійшло напередодні ввечері.

“Вогнем пошкоджено меблі та майно на площі 5 кв. м, а також закопчено стіни. Причина пожежі та завдана матеріальна шкода встановлюються. За попередніми даними, займання могло стати наслідком короткого замикання електромережі. Загиблих і постраждалих немає”, — повідомили у ДСНС.

До ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, 3 грудня на Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей.