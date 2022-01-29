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15 марта, 19:03 • 105937 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141436 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122258 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115862 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104219 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101175 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91798 просмотра

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Случай в зоопарке: в Узбекистане мама бросила дочь в вольер с медведем

Случай в зоопарке: в Узбекистане мама бросила дочь в вольер с медведем

Киев • УНН

 • 109490 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В столице Узбекистана Ташкенте 28 января во время посещения зоопарка мать бросила трехлетнюю дочь в вольер, где находился кавказский бурый медведь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Детали

"28 января примерно в 12.00 неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики скинула маленькую девочку в вольер к медведю", - говорится в сообщении.

Как отметили, кавказский бурый медведь по имени Зузу подошел к ребенку, обнюхал его и отошел. После этого сотрудники вольера заманили животное во внутреннее помещение.

Девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы.

Сейчас причины этого события расследуют правоохранители.

Напомним

В США женщину приговорили к четырем дням тюремного заключения за то, что она не отошла от медведя грызли с двумя медвежатами, которые подошли на опасное расстояние.

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