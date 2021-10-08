У США ув'язнили жінку за порушення дистанції із ведмедем гризлі

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25-річна Саманта Дерінг зі штату Іллінойс у середу, 6 жовтня, визнала себе винною в тому, що навмисне залишалася, наближалася і фотографувала диких тварин у межах 91 м.

Повідомляють, що 10 травня в Єллоустонському національному парку Дерінг та інші відвідувачі бачили ведмедя гризлі з двома ведмежатами. Коли гризлі наблизився ближче й усі люди відійшли назад, жінка не зрушила з місця і фотографувала тварин.

“Підходити до самки гризлі з дитинчатами абсолютно нерозумно. Удача — ось чому Дерінг обвинувачена у кримінальній справі, а не покаліченою туристкою”, — сказав у своїй заяві виконувач обов’язків прокурора Боб Мюррей.

Додамо, що з 2010 року гризлі вбили восьмеро людей в регіоні Єллоустон.

Окрім вироку до тюремного ув’язнення, суд зобов’язав Дерінг виплатити штраф у розмірі 1 тис. доларів і внести 1 тис. доларів у фонд захисту дикої природи.

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