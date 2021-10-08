В США посадили женщину за нарушение дистанции с медведем гризли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В США женщину приговорили к четырем дням тюремного заключения за то, что она не отошла, когда медведь гризли с двумя медвежатами подошел на опасное расстояние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
25-летняя Саманта Деринг из штата Иллинойс в среду, 6 октября, признала себя виновной в том, что умышленно оставалась, приближалась и фотографировала диких животных в пределах 91 м.
Сообщается, что 10 мая в Йеллоустонском национальном парке Деринг и другие посетители видели медведя гризли с двумя медвежатами. Когда гризли приблизился ближе и все люди отошли назад, женщина не сдвинулась с места и фотографировала животных.
“Подходить к самке гризли с детенышами абсолютно глупо. Удача — вот почему Деринг обвиняемая по уголовному делу, а не искалеченная туристка”, — сказал в своем заявлении исполняющий обязанности прокурора Боб Мюррей.
Добавим, что с 2010 года гризли убили восемь человек в регионе Йеллоустон.
Кроме приговора к тюремному заключению, суд обязал Деринг выплатить штраф в размере 1 тыс. долларов и внести 1 тыс. долларов в фонд защиты дикой природы.
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