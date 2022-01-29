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Випадок у зоопарку: в Узбекистані мама скинула доньку у вольєр з ведмедем

Випадок у зоопарку: в Узбекистані мама скинула доньку у вольєр з ведмедем

Київ • УНН

 • 109491 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У столиці Узбекистану Ташкенті 28 січня під час відвідування зоопарку мати скинула трирічну доньку у вольєр, де перебував кавказький бурий ведмідь. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу зоопарку.

Деталі

"28 січня приблизно о 12.00 невідомо чим мотивована молода жінка на очах у публіки скинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, кавказький бурий ведмідь на ім'я Зузу підійшов до дитини, обнюхав її та відійшов. Після цього співробітники вольєра заманили тварину у внутрішнє приміщення. 

Дівчинка постраждала лише від падіння з п'ятиметрової висоти — у неї виявили забої.

Наразі причини цієї події розслідують правоохоронці.

Нагадаємо

У США жінку засудили до чотирьох днів тюремного ув’язнення за те, що вона не відійшла від ведмедя гризли з двома ведмежатами, які підійшли на небезпечну відстань.

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