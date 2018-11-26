В правительственном квартале достаточно правоохранителей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В правительственном квартале достаточное количество правоохранителей. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Киеве Оксана Блищик, передает корреспондент УНН.
"Правоохранителей достаточное количество", - сказала Блищик, отвечая на вопрос о том, сколько правоохранителей находится в правительственном квартале.
Как сообщал УНН, под стены Администрации Президента Украины стянули несколько десятков силовиков и правоохранителей.
Так, под стенами ведомства, которое расположено на улице Банковой в центре Киева, сейчас дежурят сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и пожарные. По словам корреспондента УНН, еще около десятка автобусов с правоохранителям размещены вдоль улицы Банковой.
Добавим, одна из украинских националистических организаций заявляла о намерении провести акцию протеста под стенами Администрации Президента.