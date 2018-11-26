В урядовому кварталі достатньо правоохоронців - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В урядовому кварталі достатня кількість правоохоронців. Про це УНН повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Києві Оксана Блищик, передає кореспондент УНН.
“Правоохоронців достатня кількість”, — сказала Блищик, відповідаючи на питання про те, скільки правоохоронців перебуває в урядовому кварталі.
Як повідомляв УНН, під стіни Адміністрації Президента України стягнули кілька десятків силовиків та правоохоронців.
Так, під стінами відомства, яке розташоване на вулиці Банковій в центрі Києва, зараз чергують співробітники Нацполіції, Нацгвардії та пожежники. За словами кореспондента УНН, ще близько десятка автобусів з правоохоронцям розміщені вздовж вулиці Банкової.
Додамо, одна з українських націоналістичних громадських організацій заявляла про намір провести акцію протесту під стінами Адміністрації Президента.