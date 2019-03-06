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В правительстве пообещали удешевление интернета для 5 миллионов украинцев

В правительстве пообещали удешевление интернета для 5 миллионов украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Дерегуляция на рынке телекоммуникационных услуг позволит 5 миллионам украинцев получить более дешевый и качественный интернет. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Прозрачные правила доступа использования электроопор для 6300 провайдеров и демонополизация рынка электроопор приведет к тому, что 5 млн украинских потребителей получают лучшие и более дешевые телекоммуникационные услуги. В частности, широкополосный интернет и доступ к интернету", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, процесс дерегуляции на рынке телекоммуникационных услуг уже начался, поэтому, в частности потребители в сельской местности смогут легче и быстрее получить доступ к качественному интернету.

Напомним, еще в прошлом году правительство начало работать над решением проблемы цифрового разрыва, который наблюдается в Украине в части доступа к Интернету между городами и селами.

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