В уряді пообіцяли дешевший інтернет для 5 мільйонів українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Дерегуляція на ринку телекомунікаційних послуг дозволить 5 мільйонам українців отримати більш дешевий і якісний інтернет. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Прозорі правила доступу використання електроопор для 6300 провайдерів та демонополізація ринку електроопор призведе до того, що 5 млн українських споживачів отримують кращі та дешевші телекомунікаційні послуги. Зокрема, широкосмуговий інтернет і доступ до інтернету", - зазначив перший віце-прем'єр.
За його словами, процес дерегуляції на ринку телекомунікаційних послуг вже почався, тож, зокрема споживачі у сільській місцевості зможуть легше і швидше отримати доступ до якісного інтернету.
Нагадаємо, ще минулого року уряд почав працювати над вирішення проблеми цифрового розриву, який спостерігається в Україні в частині доступу до Інтернету між містами та селами.