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В уряді пообіцяли дешевший інтернет для 5 мільйонів українців

В уряді пообіцяли дешевший інтернет для 5 мільйонів українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Дерегуляція на ринку телекомунікаційних послуг дозволить 5 мільйонам українців отримати більш дешевий і якісний інтернет. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Прозорі правила доступу використання електроопор для 6300 провайдерів та демонополізація ринку електроопор призведе до того, що 5 млн українських споживачів отримують кращі та дешевші телекомунікаційні послуги. Зокрема, широкосмуговий інтернет і доступ до інтернету", - зазначив перший віце-прем'єр.

За його словами, процес дерегуляції на ринку телекомунікаційних послуг вже почався, тож, зокрема споживачі у сільській місцевості зможуть легше і швидше отримати доступ до якісного інтернету.

Нагадаємо, ще минулого року уряд почав працювати над вирішення проблеми цифрового розриву, який спостерігається в Україні в частині доступу до Інтернету між містами та селами.

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