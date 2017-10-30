В Украине планируют открыть отделение института Сервантеса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киеве в следующем году может открыться отделения института Сервантеса. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с Министром иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастисом, передает корреспондент УНН.
"Мы договорились, что наши испанские друзья начнут работать над тем, чтобы в следующем году здесь, в Киеве, у нас появилось отделение института Сервантеса", - сказал министр.
Таким образом киевляне будут иметь еще больший контакт с испанской культурой, пояснил он.