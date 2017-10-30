В Украине планируют открыть отделение института Сервантеса

"Мы договорились, что наши испанские друзья начнут работать над тем, чтобы в следующем году здесь, в Киеве, у нас появилось отделение института Сервантеса", - сказал министр.

Таким образом киевляне будут иметь еще больший контакт с испанской культурой, пояснил он.