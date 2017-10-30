В Українї планують відкрити відділення інституту Сервантеса
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Києві наступного року може відкритися відділення інституту Сервантеса. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з Міністром закордонних справ і співпраці Іспанії Альфонсо Дастісом, передає кореспондент УНН.
"Ми домовились також, що наші іспанські друзі почнуть працювати над тим, щоб наступного року тут, в Києві, у нас з'явилося відділення інституту Сервантеса", - сказав міністр.
Таким чином кияни матимуть ще більший контакт із іспанською культурою, пояснив він.