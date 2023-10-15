В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В ближайшие два дня в Украине ожидаются дожди - местами с мокрым снегом. Кроме того синоптики прогнозируют снижение тепературы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Как сообщили в Укргидрометцентре, в воскресенье на западе, днем и севере страны и местами в центральных областях, в понедельник в Украине дожди (в Карпатах завтра днем местами значительный дождь, в течение суток 16 октября небольшой дождь с мокрым снегом); 17 октября в Украине прекращение дождей.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, завтра в западных областях, днем 16 октября в Украине местами порывы 15-20 м/с.
"Температура 15 октября в западных областях в течение суток 9-14°; на остальной территории ночью 8-13°, в юго-восточной части 5-10° тепла, днем в северных и большинстве центральных областей 13-18°, на остальной территории 18-25°.
16-17 октября снижение температуры на 5-7°", - сообщили синоптики.
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Напомним
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