В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры

Детали

Как сообщили в Укргидрометцентре, в воскресенье на западе, днем и севере страны и местами в центральных областях, в понедельник в Украине дожди (в Карпатах завтра днем местами значительный дождь, в течение суток 16 октября небольшой дождь с мокрым снегом); 17 октября в Украине прекращение дождей.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, завтра в западных областях, днем 16 октября в Украине местами порывы 15-20 м/с.

"Температура 15 октября в западных областях в течение суток 9-14°; на остальной территории ночью 8-13°, в юго-восточной части 5-10° тепла, днем в северных и большинстве центральных областей 13-18°, на остальной территории 18-25°.

16-17 октября снижение температуры на 5-7°", - сообщили синоптики.

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Напомним

В Карпатах на горе Поп Иван ударил мороз.