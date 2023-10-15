В Україну йдуть дощі зі снігом та зниження температури
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У найближчі два дні в Україні очікуються дощі - місцями з мокрим снігом. Крім того синоптики прогнозують зниження теператури, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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Як повідомили в Укргідрометцентрі, у неділю на заході, вдень і півночі країни та місцями в центральних областях, у понеділок в Україні дощі (в Карпатах завтра вдень місцями значний дощ, впродовж доби 16 жовтня невеликий дощ з мокрим снігом); 17 жовтня в Україні припинення дощів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, завтра у західних областях, вдень 16 жовтня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.
"Температура 15 жовтня у західних областях впродовж доби 9-14°; на решті території вночі 8-13°, у південно-східній частині 5-10° тепла, вдень у північних і більшості центральних областей 13-18°, на решті території 18-25°.
16-17 жовтня зниження температури на 5-7°", - повідомили синоптики.
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