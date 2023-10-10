У Карпатах вдарив 5-градусний мороз

Деталі

Станом на ранок на горі Піп Іван Чорногорський були туман та видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с, температура повітря -5°С.

Доповнення

Згідно з прогнозом, в Україні сьогодні вдень без опадів, лише у північно-східних областях та в Криму невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 7-12° тепла, на Одещині та в Криму 11-16°. На Київщині вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 7-12°, в Києві 9-11°.