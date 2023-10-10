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29 березня, 17:57 • 204092 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 262907 перегляди

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28 березня, 18:00 • 183498 перегляди

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У Карпатах вдарив 5-градусний мороз

У Карпатах вдарив 5-градусний мороз

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Карпатах на горі Піп Іван вдарив мороз. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Деталі

Станом на ранок на горі Піп Іван Чорногорський були туман та видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с, температура повітря -5°С.

Доповнення

Згідно з прогнозом, в Україні сьогодні вдень без опадів, лише у північно-східних областях та в Криму невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 7-12° тепла, на Одещині та в Криму 11-16°. На Київщині вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 7-12°, в Києві 9-11°.

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