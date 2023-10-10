В Карпатах ударил 5-градусный мороз.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Карпатах на горе Поп Иван ударил мороз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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Детали
По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский были туман и видимость ограничена, скорость ветра до 4 м/с, температура воздуха -5°С.
Дополнение
Согласно прогнозу, в Украине сегодня днем без осадков, только в северо-восточных областях и в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 7-12° теплая, в Одесской области и в Крыму 11-16°. В Киевской области днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 7-12°, в Киеве 9-11°.