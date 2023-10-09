Осінь до Києва прийшла на два тижні пізніше - метеорологи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Метеорологічна осінь завітала до Києва на більше ніж на два тижні пізніше, ніж повинна була. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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«2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Середньодобова температура повітря 2 жовтня, як вказано, знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +13,9°С.
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.
Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.
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