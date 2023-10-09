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Осінь до Києва прийшла на два тижні пізніше - метеорологи

Київ • УНН

 • 946283 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Метеорологічна осінь завітала до Києва на більше ніж на два тижні пізніше, ніж повинна була. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Цитата

«2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Середньодобова температура повітря 2 жовтня, як вказано, знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +13,9°С.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

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