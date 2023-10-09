Осень в Киев пришла на две недели позже - метеорологи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Метеорологическая осень пришла в Киев более чем на две недели позже, чем должна была. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Цитата
«2 октября в Киев пришла метеорологическая осень, которая началась более чем на две недели позже климатической нормы», - говорится в сообщении.
Детали
Среднесуточная температура воздуха 2 октября, как указано, снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С.
Самая ранняя метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году – 25 августа, а самое позднее – 15 октября в 2020 году.
Метеорологическое лето этого года, начавшееся 13 мая, закончилось 1 октября и продолжалось в общей сложности 142 дня. Самым длинным лето было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в конце лета: сентябрь в Киеве завершился рекордным теплом