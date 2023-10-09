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Осень в Киев пришла на две недели позже - метеорологи

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Метеорологическая осень пришла в Киев более чем на две недели позже, чем должна была. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Цитата

«2 октября в Киев пришла метеорологическая осень, которая началась более чем на две недели позже климатической нормы», - говорится в сообщении.

Детали

Среднесуточная температура воздуха 2 октября, как указано, снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С.

Самая ранняя метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году – 25 августа, а самое позднее – 15 октября в 2020 году.

Метеорологическое лето этого года, начавшееся 13 мая, закончилось 1 октября и продолжалось в общей сложности 142 дня. Самым длинным лето было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.

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