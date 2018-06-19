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В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями

В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями

Киев  •  УНН

 • 9020 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине приближается холодный фронт с Западной Европы, который принесет дожди почти на всю территорию Украины. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Мы 22-23 (июня - ред.) ожидаем изменения ситуации. Мы ожидаем холодный фронт с Западной Европы, который будет перемещаться по территории Украины с Запада на Восток. И осадки различной интенсивности, неравномерные, но все-таки ожидаются по всей территории", - сказала она.

Меньше всего осадков, по словам Адаменко, будет на территории Крыма, в Херсонской, Запорожской, а также в восточных областях.

Как сообщал УНН, сегодня в некоторых центральных, южных и северных регионах Украины наблюдается засуха.

Украинские Национальные Новости

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