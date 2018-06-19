В Україну йде холодний атмосферний фронт з дощами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україну наближається холодний фронт з Західної Європи, який принесе дощі майже на всю територію України. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції керівник агрометеорологічного відділу гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає УНН.
"Ми 22-23 (червня – ред.) очікуємо зміну ситуації. Ми очікуємо холодний фронт з Західної Європи, який буде переміщуватися територією України з Заходу на Схід. Й опади різної інтенсивності, нерівномірні, але все-таки очікуються по всій території", - сказала вона.
Найменше опадів, за словами Адаменко, буде на території Криму, в Херсонській, Запорізькій, а також у східних областях.
Як повідомляв УНН, на сьогодні в деяких центральних, південних та північних регіонах України спостерігається засуха.