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В Украину могут зайти еще два европейских лоукоста - В.Омелян

Киев • УНН

 • 11402 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с двумя низкобюджетными авиакомпаниями о начале их работы в Украине. Об этом министр Владимир Омелян сказал в эфире Общественного радио, сообщает УНН.

"2016 г. стал годом роста авиаперевозок в Украине, а 2017 - лоукостеров в Украине. Мы видим, что Rynair уже вошел. Мы ведем сейчас переговоры еще с двумя лоукостерами из Европы. Надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры о создании еще одной национальной авиакомпании, что обеспечит свободную конкуренцию. А свободная конкуренция - это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене", - сказал В.Омелян.

Также министр отметил, что его ведомство выступает за развитие аэропортов, которые имеют высокую экономическую привлекательность - в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице, Черновцах.

Как сообщал УНН, 7 марта в Мининфраструктуры анонсировали начало сотрудничества с одним из крупнейших европейских лоукостов.

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